أفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة أن فرق مكافحة الجريمة قد تمكنت صبيحة اليوم الجمعة من حجز 2220 قرص مهلوس و1000 وحدة من مختلف علامات الخمور دون رخصة تسويقها.

وحسب نص البيان الذي تحوز "الخبر" نسخة منه، فإنه في إطار تتبع الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وبناءا على معلومات وردت إلى فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية مفادها إبرام صفقة بيع للمؤثرات العقلية بين مجموعة من ذوي السوابق العدلية أين تم رصد المشتبه فيهم في كمين وتوقيف 04 أشخاص في حالة تلبس وبحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ 1470 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة و استكمال كافة الإجراءات لتقديم الأطراف أمام الجهة القضائية المختصة وصدر أمر بإيداعهم الحبس في انتظار جلسة المحاكمة.

وفي عملية ثانية تمكنت ذات الفرقة من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة تم العثور بحوزته على مهلوسات بعد تفتيش مسكنه والمقدرة بـ 750 قرص ومبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والمقدر بـ 90.000 دج ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية (التونسية) قدر بـ 90 دينار تونسي (تسعون دينار) ليتم تحويل المشتبه و المحجوزات إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية وأسفرت إجراءات التقديم عن حبسه مؤقتا .

وأشار بيان خلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، إلى أن مصلحة الأمن الحضري الأول بعاصمة الولاية ترصدت تحركات مشتبه فيه بتخزين المشروبات الكحولية بمنزل طور الإنجاز واستغلالا للمعلومات تم مداهمة المسكن ليتم العثور على أكثر من 1000 وحدة خمر من مختلف العلامات وتم تحويل الملف على الجهة القضائية المختصة.