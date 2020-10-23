كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن تنظيم تربص لفائدة حكام النخبة من قبل اللجنة الفيدرالية التابعة للفاف، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي 2020- 2021. وحسب المصدر ذاته فإن التربص يشمل الحكام والحكام المساعدين والذي ستحتضنه مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي.

الدورة ستقام على مرحلتين، الأولى من 24 أكتوبر إلى 26 أكتوبر والتي تخص 54 حكما، فيما تتكون المجموعة الثانية من 42 حكما ستدوم مدة تحضيرهم لاستئناف نشاطهم من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

