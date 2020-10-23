كشفت المؤسسة الوطنیة للترقیة العقارية عن الأحياء السكنية المعنية بالتسليم في عدة ولايات في الأيام المقبلة، ودعت ذات المؤسسة المستفيدين من السكنات الكائنة بها للتقرب من مصالحھا التجارية على مستوى مديريات المشاريع، وهذا قصد استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية.

وذكر بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تحسبا لعملية تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي المبرمج إجراؤھا خلال الأيام المقبلة تشمل 1158 مسكن.

وتخص الأحیاء الخمسة 1021 مسكن ترقوي عمومي الرحمانیة يشمل 494 مسكن، حي 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة في الرغاية يشمل 177 مسكن، حي 760 مسكن ترقوي عمومي فايزي برج البحري يشمل 72 مسكن، حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي قسنطينة يشمل 380 مسكن وحي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة يشمل 35 مسكنا.