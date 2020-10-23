قال رئيس مجلس إدارة فريق أهلي برج بوعريرج نذير بوزناد بأن الجانب المالي هو العائق أمام تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى الفرق، وذلك في تصريح للقناة الأولى. وأوضح بوزناد:" البروتوكول الصحي ليس صعبا لكن المشكل يكمن في الجانب المادي، النظام الحالي بـ 38 جولة هذا كثير على عاتق الفرق التي تعاني غياب الأموال" ، مضيفا : "لن نعرف كيف ستسير الأمور بخصوص البروتوكول الصحي ووضعية اللاعبين من الناحية الفنية، هنالك منافسات محلية وأخرى قارية ".

وتابع بوزناد أهلي البرج تأخر في بداية التحضيرات لكن الحمد الله مع الإعانات من قبل السلطات المالية وبعض الأشخاص شرعنا في العمل، نسعى أن نكون جاهزين خلال الجولة الأولى من المحترف الأول.