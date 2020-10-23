خصصت سلطات ولاية ّأدرار، بالتنسيق مع الجهات العسكرية طائرتين عسكريتين لنقل الأساتذة وكافة موظفي قطاع التربية إلى المقاطعة الإدارية برج باجي مختار وذالك بعد الصعوبات الكبيرة التي وجدها العاملون في منطقة برج باجي مختار التي تبعد عن ولاية أدرار بـ 800 كلم ، "نصف هذا الطريق غير معبد" وعدم توفر وسائل النقل من جهة.

ومن جهة أخرى غلاء التذكرة التي يتعدى ثمنها 1 مليون سنتم إن وجدت وسيلة النقل.

وستقلع الرحلة الأولى مساء اليوم الجمعة في حين برمجت الرحلة الثانية صباح غد السبت 06:30 صباحا، مباشرة من مطار أدرار لنقلهم إلى مطار برج باجي مختار.