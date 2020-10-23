قال رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عز الدين أعراب بأنه مستغرب من قبول البعض من روؤساء الفرق، لنظام المنافسة هذا الموسم والذي يتكون من 38 جولة.

وأضاف:" مازالت متمسكا برأيي، كنت أفضل بطولة بفوجين أفضل، لكني تفاجأت بالموافقة على الصيغة الجديدة للرابطة المحترفة، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية"، مردفا" نحن نقوم بالمستحيل على مستوى وفاق سطيف خصوصا في ظل غياب شركة وطنية تمول النادي، لهذا قمنا بالمحافظة على أغلب التعداد."

وفي سياق آخر كشف عز الدين أعراب في حديثه للإذاعة الوطنية بأن إدارة النادي تنتظر الحكم من قبل المحكمة الرياضية الجزائرية في قضية الفريق بخصوص المرتبة الثانية مؤكدا أن هناك قضية ثانية للنادي على مستوى الهيئة ذاتها ينتظر كذلك الفصل فيها.





