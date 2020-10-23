قال رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بأن نهاية الموسم الكروي ستكون بعد 8 أشهر على الأكثر. ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أكد مدوار :" في حال انطلق الموسم الكروي في 28 من نوفمبر القادم فإن إسدال الستار على الموسم الكروي لا يكون قبل شهر جويلية، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم الانضباط."

وأردف: " لن نستطيع التنبؤ بما سيحدث مستقبلا، 8 أشهر هي الفترة التي حددتها المديرية الفنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم تحت إشراف عامر شفيق."