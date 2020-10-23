توفي شخصان في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم-1 جنوب مدينة المنيعة بولاية غرداية.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على بعد 120 كلم من المنيعة باتجاه عين صالح (تمنراست) إثر اصطدام عنيف لسيارة سياحة بشاحنة نصف مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس مخلفة وفاة شابين (20 و 23 سنة) كانا على متن السيارة السياحية بعين المكان، وفق ما تم توضيحه.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجث لمستشفى المنيعة الأقرب من مكان وقوع الحادث، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.