كشف محفوظ بوقلقال رئيس أولمبي المدية العائد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بأن فريقه يعيش أزمة مالية كباقي الأندية خصوصا قبل انطلاق الموسم الكروي.

وأضاف:" فيما تعلق بتطبيق البروتوكول الصحي على اللاعبين على مستوى فريق أولمبي المدية، صراحة لا أستطيع إجراء فحوصات " البي سي آر " على اللاعبين بشكل دوري ومنتظم بسبب تكلفته الباهظة، لهذا وجب تقديم الإعانات للفرق لضمان بطولة عادلة على الأقل من الناحية المالية."

وقال بوقلقال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى :" بخصوص تحضيرات الفريق أنها تجري على ما يرام ، برمجنا معسكرا إعداديا بأعالي سرايدي بداية من 28 أكتوبر الجاري، على العموم الفريق جاهز من الناحية الفنية والبدنية تحسبا لانطلاق الموسم الكروي."