أفادت مصادر مقربة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن هذه الأخيرة تمكنت بحر الأسبوع المنصرم من إلقاء القبض على "مجرم خطير" متورط في عدة قضايا إجرامية كان محل بحث لدى مصالح الأمن.

وحسب المصادر نفسها، المشتبه فيه الذي يقطن بضواحي إحدى بلديات دائرة واڨنون، زرع الرعب وسط سكان قرى ومدن المنطقة كان محل بحث مصالح الأمن والعدالة منذ سنة 2018 متورط في عدة قضايا إجرامية ومحل أوامر بالقبض من قبل العدالة .

أشارت ذات المصادر، إلى أنه تم حجز لدى المشتبه فيه سلاح ناري وبندقية مضخية عيار 12 و 16 خرطوشة من نفس العيار، كما تم العثور عنده على شجيرة مخدرات من نوع القنب الهندي .