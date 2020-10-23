علق مدرب نادي سانت إيتيان الفرنسي كلود بويال على رحيل الدولي الجزائري الأسبق رياض بودبوز عن الفريق.

ورد بويال خلال ندوته الصحفية صبيحة اليوم عن مغادرة بودبوز قائلا:" أظن أن رحيل بودبوز لن يحدث لأنه عاد إلينا مجددا وليست لدي أي تعليقات أخرى بشأن الموضوع."

وعرفت العلاقة بين بودبوز ومدربه كلود بويال توترا بسبب تجاهله من قبل التقني الفرنسي واستبعاده من الفريق ما دفع اللاعب للبحث عن فريق آخر بانتقاله مؤخرا للعاصمة الدوحة من أجل التفاوض حول إمكانية انضمامه لنادي قطر.