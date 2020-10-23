قال رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار في تصريح للإذاعة الوطنية بأن برمجة مباريات الرابطة المحترفة الأولى متوقف على قرعة المنافسات القارية التي تشارك فيه الفرق الجزائرية.

وأكد "ننتظر قرعة كأس الكاف ورابطة أبطال إفريقيا حتى نقوم ببرمجة المواجهات بطريقة كلاسيكية،" مضيفا "مع ذلك سنقوم باستشارة طبيب الاتحاد الجزائري لكرة القدم وطبيب الرابطة بالإضافة إلى المديرية الفنية التابعة للفاف وذلك تفاديا للوقوع في المحظور.

الوقت لا يزال مبكرا

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم بأن الوقت لايزال باكرا للحديث عن ترشحه لعهدة أخرى لرئاسة الرابطة أو الفاف . وفي رده على سؤال حول ترشحه للرابطة أو الفاف قال المتحدث " أمامنا متسع من الوقت للحديث عن هذا الموضوع، لكن في الواقع لم أفصل لحد الساعة في أمر ترشحي للرابطة من عدمه".