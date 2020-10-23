أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الجمعة عن توقيف عملية التزويد بالماء الشروب بعدة أحياء في بلدية القبة، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى شارع الإخوة عبد السلامي.

وأوضحت ذات المصالح في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الفايسبوك أن انقطاع الماء سيكون اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة (18:00) مساء وسيمس أحياء المنظر الجميل، مستشفى القبة، شارع الإخوة السلامي وشارع عبد القادر علاوة. وأضاف ذات المصدر أن مؤسسة المياه والتطهير "سيال" سخرت صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.