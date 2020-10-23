تداوت صور لتلميذ مدرسة صيني، رين كيو، عمره 14 عاما، يصل طوله إلى 2.21 متر.

وتقدم كيو من مدينة ليشان، في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، بطلب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول طالب في العالم. وسبق أن حمل مراهق أمريكي هذا اللقب وبلغ طوله 2.159 متر في عمر 16 عاما.

واحتاج كيو إلى أثاث خاص للدراسة فصنع له كرسي وطاولة حتى يتمكن من الدراسة. وقال كيو: "منذ أن دخلت المدرسة، لاحظت أنني أطول من الأطفال الآخرين".

وأضاف: حتى أن العديد من طلاب الجامعة اعتبروني زميلا لهم لكني لم أكترث لذلك، وقدمت الطلب إلى غينيس لمعرفة إن كنت قادرا للحصول على الرقم القياسي العالمي. وقال ضابط إصدار شهادات غينيس، لو لي: "يجب أن يكون المنافس ذكرًا ويتراوح عمره بين 13 و 18 عامًا".

وتابع: "في الوقت الحالي، يبلغ عمر الحائز السابق لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية 18 عامًا".

وبعد قياس الطول سيتم إرسال البيانات إلى لندن للتدقيق في مقر غينيس، وبمجرد تأكيدها، من المتوقع أن يصبح كيو صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد.