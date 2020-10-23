أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الجمعة، أنه سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج "عدل 2" بالعاصمة خلال الشهر المقبل.

وأكد ناصري خلال يوم تحسيسي حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالشراڨة (غرب العاصمة) أنه تم في الأيام القليلة الماضية حل مشكل العقار بالنسبة لمكتتبي "عدل 2" بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم طي هذا الملف "خلال الشهر المقبل".

وأوضح أن العملية "ليست سهلة" وأنه تم تسوية هذا الملف بفضل تعليمات الحكومة الرامية إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال توفير العقار لكل البرامج السكنية واستكمالها.

وأضاف وزير السكن أن حل هذا المشكل من شأنه تحقيق رغبة الآلاف من المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول في هذه الصيغة من السكن على مستوى الجزائر العاصمة.