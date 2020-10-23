كشف هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " أن 46 اتحادا إفريقيا من جملة 54 أبدوا مساندتهم لترشح رئيس الكاف أحمد أحمد لعهدة رئاسية ثانية. وأعلن الاتحاد الإفريقي للعبة في وقت سابق عن تحديد 12 مارس موعدا لانتخابات الرئاسة تزامنا مع انتهاء ولايته الأولى.

وحسب المصدر ذاته لم يرد اسم الجزائر ضمن قائمة الاتحادات الداعمة لملف ترشح أحمد أحمد رفقة بوتسوانا، كوت ديفوار، نيجيريا، سيراليون، جنوب أفريقيا، أوغندا وزيمبابوي. ويشكل هذا البيان الضوء الأخضر لأحمد أحمد من أجل تقديم ترشحه لولاية ثانية على رئاسة الكاف قبل يوم 12 نوفمبر ، موعد غلق باب الترشيح لمنصب الرئاسة.