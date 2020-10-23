تم العثور زوال اليوم على الرجل المفقود بولاية البيض في ظروف صحية جيدة وتم نقله إلى مستشفى بوقطب.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان مقتضب عبر صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بالعثور على الرجل المفقود من قبل مصالحها في تمام منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة (15:12)، في صحة جيدة وتم نقله إلى مستشفى بوقطب. وأضاف ذات المصدر أن عملية العثور على الرجل المفقود تمت بفضل تكاثف جهود مصالح الحماية المدنية والمصالح الأمنية والهبة الشعبية الكبيرة لمواطني المنطقة.