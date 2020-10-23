قال مدرب منتخب البنين ميشال دو ساييه أنه من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر اجراؤها الشهر القادم. مضيفا :" ليس لدينا خيار آخر سيتعين علينا التكيف والفرق ليست بعيدة عن كوفيد 19."

وأردف لوكالة الأنباء السنغالية: "لقد تم الحصول على ترخيص من أجل تسريح اللاعبين والغاء المباريات الدولية، سنواجه منتخب ليزوتو خلال الجولة الثالثة والرابعة، إنها مباريات مهمة في باقي التصفيات، لو تتعادل في مباراة واحد فقط لا تعرف ماذا سيحدث بعدها. "