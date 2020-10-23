قال مدرب منتخب البنين ميشال دو ساييه أنه من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على تصفيات كأس أمم افريقيا المقرر اجراؤها الشهر القادم. مضيفا :" ليس لدينا خيار آخر سيتعين علينا التكيف والفرق ليست بعيدة عن كوفيد 19."

وأردف لوكالة الأنباء السنغالية : " لقد تم الحصول على ترخيص من أجل تسريح اللاعبين والغاء المباريات الدولية , سنواجه منتخب ليزوتو خلال الجولة الثالثة والرابعة , انها مباريات مهمة في باقي التصفيات , لو تتعادل في مباراة واحد فقط لا تعرف ماذا سيحدث بعدها. "