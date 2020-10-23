يواصل منحى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منحاه التصاعدي مقتربا شيئا فشيئا من حاجز 300 حالة يومية، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 273 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 266 إصابة أمس الخميس و252 إصابة أول أمس الأربعاء.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس أواخر شهر فيفري الماضي إلى 55630 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1897 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 38788 حالة بعد تسجيل 170 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة.

وحسب الدكتور فورار فإن 31 مريضا لا يزالون تحت العناية المركزة.