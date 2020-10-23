بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 55630 حالة، منها 273 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

ولم تسجل 25 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 7 ولايات أكثر من 10 حالات خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية الجزائر أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ53 إصابة تليها بجاية بـ36 إصابة ثم وهران بـ33 إصابة وجيجل بـ29 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ6506 حالة مؤكدة، تأتي بعدها البليدة بـ4435 حالة ثم وهران بـ4248 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 6506 (+53)

البليدة: 4435 (+13)

وهران: 4248 (+33)

سطيف: 3408 (+22)

باتنة: 2183 (+9)

بجاية: 2139 (+36)

قسنطينة: 1765 (+3)

عنابة: 1530 (+0)

تيبازة: 1505 (+0)

تيزي وزو: 1497 (+9)

جيجل: 1467 (+29)

المسيلة: 1423 (+20)

تلمسان: 1405 (+0)

البويرة: 1394 (+8)

ورقلة: 1361 (+6)

بسكرة: 1352 (+0)

الجلفة: 1213 (+0)

بومرداس: 1206 (+9)

الوادي: 1116 (+1)

تبسة: 1058 (+4)

تيارت: 959 (+0)

المدية: 826 (+0)

مستغانم: 795 (+4)

عين الدفلى: 777 (+0)

أم البواقي: 773 (+0)

عين تموشنت: 714 (+0)

الأغواط: 701 (+0)

سكيكدة: 698 (+0)

أدرار: 667 (+1)

خنشلة: 623 (+1)

قالمة: 567 (+5)

سوق أهراس: 487 (+0)

ميلة: 475 (+0)

غرداية: 440 (+0)

تيسمسيلت: 435 (+0)

سيدي بلعباس: 427 (+0)

برج بوعريريج: 422 (+0)

الطارف: 356 (+1)

بشار: 348 (+0)

معـسكر: 337 (+0)

نعامة: 264 (+0)

الشلف: 248 (+3)

البيض: 232 (+0)

غليزان: 229 (+2)

تندوف: 205 (+0)

تمنراست: 202 (+0)

إليزي: 140 (+1)

سعيدة: 72 (+0)