أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق السودان والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس حكومة الكيان الصهبوني بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وقال كذلك مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع السلام مع "إسرائيل"، وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال.

وبهذا يلتحق السودان بموجة التطبيع مع الكيان الغاصب التي تعرفها المنطقة العربية مؤخرا، حيث سبق للإمارات والبحرين الإعلان من إقامة علاقات سياسية وإقتصادية مع "إسرائيل".