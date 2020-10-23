أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مران (شمال غرب الشلف) شخصين متهمين بتنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مران وفي إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية " قد أوقفت شخصين يبلغان من العمر 21 و 35 سنة، متهمين بتنظيم و تدبير الهجرة السرية".

وأبرز البيان بأن هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بنشاط شخصين بمدينتي "عين مران" بالشلف، و"مديونة" التابعة لولاية غليزان، وجمعهما مبالغ مالية لغرض الإعداد والتحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

واستنادا لنفس المصدر، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما قارب بحري مزود بمحرك كبير ومبلغ مالي تم جمعه من عند أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى سترات نجاة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، تم إحالة الموقوفين أمام محكمة بوقادير عن قضية " تنظيم وتدبير رحلات الهجرة السرية".