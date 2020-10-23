قام مساء اليوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار، بالتجول في بحي "بولفار" بحاسي مسعود مصغيا إلى شباب المدينة البترولية.

وقال شهود عيان أن وزير الطاقة استمع لمختلف الانشغالات مواطني مدينة حاسي مسعود التي لا تزال تعاني من قرار التجميد منذ سنة 2005، حيث تحدث الشباب للوزير عن المشاكل التي يعاني منها لاسيما التوظيف بالمؤسسات البترولية الوطنية، فضلا عن تراكمات ملف التنمية.

وقد التف العشرات من الشباب حول الوزير الذي فضل أن يتجول بحي بولفار بوسط المدينة، عقب إنهاء زيارته التي قادته مند صباح اليوم إلى "المرق" لتفقد أضرار الحريق الذي شب بفرن تسخين الزيت مرفوقا بوفد يتكون من 14 إطارا بمجمع سوناطراك.