تنطلق اليوم التسجيلات الجامعية لـ279 ألف و959 ناجح في بكالوريا 2020، في سنة استثنائية ستكون خلالها العملية حصريا عبر الإنترنت تمر بعدة مراحل، من التسجيل الأولي فالتأكيد عليه فالمعالجة الآلية ثم الإعلان عن النتائج، تعطى بعدها فرصة للطلبة الذين لم يتحصلوا على أي رغبة من الاختيارات المدونة في البطاقة، لتختتم بالتسجيلات النهائية التي تضمن للطالب مقعدا بيداغوجيا للموسم الجامعي القادم.

تنطلق العملية اليوم بالتسجيلات الأولية التي تمتد إلى 26 أكتوبر، أين يجب على حامل البكالوريا الجديد أن يضع ستة 06 خيارات كحدّ أدنى وعشرة 10 خيارات كحد أقصى في بطاقة رغباته، بشرط أن يكون خياران اثنان منها على الأقل يتعلقان بتكوينات مخصصة لليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي.

ومن 27 إلى 28 أكتوبر يتم التأكيد على التسجيلات، وهي المرحلة التي يمكن للطلبة التأكيد على تسجيلاتهم التي قاموا بها في بداية العملية او تعديل بطاقة الرغبات قبل إيداعها، مع العلم هنا أن ما تؤكد عليه وزارة التعليم العالي في كل مرة حول هذه المرحلة، أن المعالجة الآلية تأخذ بالبطاقة الثانية للطالب التي عدّلها وليس الأولى.

تخضع كل بطاقات الرغبات الخاصة بالناجحين الذين قاموا بالتسجيل للمعالجة الآلية في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر ويتعرف بعدها المسجلون وبالتحديد في اليوم الأخير من المدة المخصصة للمعالجة على نتائج توجيههم، كما يتم التعرّف على المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات، إلاّ حاملي البكالوريا الذين حصلوا على الخيار صفر في المرحلة الأولى، يسمح لهم بتسجيل ثاني في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 نوفمبر عبر بطاقة رغبات بها 6 في اختيارات كحد أقصى، شرط أن يكون خياران، 02 منها على الأقل يتعلقان بتكوين ليسانس ذي تسجيل محلي أو جهوي، وذلك باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق بمختلف التكوينات، تنطلق في 9 نوفمبر مرحلة معالجة بطاقات رغباتهم على أن تعلن النتائج في 13 نوفمبر، دون أن ننسى أن وزارة التعليم العالي خصصت خلال هذه الفترة وبالتحديد من 6 إلى 10 نوفمبر لإجراء المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

ومن 8 إلى 18 نوفمبر ستكون مرحلة التسجيلات النهائية على أن تعالج مؤسسات التعليم العالي الحالات الخاصة بواسطة أرضية "بروغرس" في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 نوفمبر2020 وتفتح بوابة خاصة للخدمات الجامعية من 25 إلى 30 نوفمبر2020، حيث سيصدر في منتصف عملية التسجيلات منشور تكميلي للمنشور رقم 1 الذي حدد تواريخ العملية، كما يحدد الحالات الخاصة المعنية بالتسوية، والحالات المسموح لها بالتحويلات لاحقا.

العملية تأتي هذه السنة وتزامنا مع انتشار فيروس كوفيد 19 حصريا عبر الإنترنت، بما في ذلك التسجيلات النهائية التي كانت تتم عبر الجامعات المستقبلة للناجحين.

ومعلوم أنه سبق لمدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي جمال بوقزاطة أن أعلن لـ "الخبر" بأن على الطلبة الاختيار بمنطق وواقعية، مراعين معدلاتهم عند التسجيل حتى يتم توجيههم نحو رغبات تتناسب مع ميولهم، وحثهم على التريث والاختيار السليم واستشارة الفريق البيداغوجي عبر البوابات الإلكترونية عبر مواقع المؤسسات الجامعية.

وباستثناء حاملي الامتياز الذين لهم الحظ الأوفر في اختيار التخصصات التي يرغبون فيها، مع إلغاء الشرط المتعلق بالمقاطعة الجغرافية، مثال حائز على البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بولاية بشار يمكنه التسجيل إن رغب في ذلك في فرع الطب بجامعة قسنطينة، أما باقي المعدلات ستخضع للمنافسة الوطنية وتحدد معدلاتها الدنيا حسب الطلب عليها والقدرة الاستيعابية للمؤسسة الجامعية.