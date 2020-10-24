قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في لقاء مع التلفزيون العمومي مساء أمس الجمعة إن وباء كورونا خطر كبير وحقيقي على كل العالم"

وبالنسبة لوضع الوباء في الجزائر ،أكد الوزير أن عدد الإصابات المسجّلة يوميا وعدد الوفيات جراء الوباء منخفض بالمقارنة مع دول أخرى وبالمقارنة مع أسباب أخرى للوفاة مثل السكتة القلبية وحوادث المرور، لكن يبقى الخوف من المستقبل بسبب التهاون في الالتزام بشروط الوقاية".

وتابع وزير الصحة:"في بعض الولايات التي زرتها لم أشاهد شخصا واحدا يرتدي الكمامة باستثناء الوفود المرافقة لي". وقال الوزير أنه تمّ رصد بؤر جديدة بولايتي المسيلة وجيجل ، مشيرا إلى تسجيل إصابات أقل بولايتي عنابة وسكيكدة على الرغم من كونها مدنا كبيرة، مؤكدا توجيه فرق متخصصة إلى الولايات المعنية لتعزيز جهود الوقاية والتكفّل العلاجي بها.