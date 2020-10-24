وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي رسالة مساندة للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي للفاف عبر بلماضي عن سعادته مثل هؤلاء اللاعبين الشبان يمثلون العلم الوطني الجزائري مثمنا قرار اختيارهم اللعب للجزائر، داعيا إياهم إلى ضرورة العمل بجد لطرق باب المنتخب الأول مستقبلا.

من جهته أكد نجم مانشستر سيتي رياض محرز للاعبين أن دورهم لتشريف الجزائر والألوان الوطنية سيأتي قريبا كما فعل رفقة زملائه خلال السنوات الماضية.

سفيان فغولي هو الآخر وجه رسالة شكر للمديرية الفنية على العمل الكبير الذي تقوم به متمنيا للعناصر الوطنية كل التوفيق، ولم لا المشاركة خلال نهائيات أمم إفريقيا القادمة أو كأس العالم 2022 . وكان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة صابر بن إسماعيل قد استدعى 14 لاعبا من مزدوجي الجنسية للدخول في معسكر إعدادي بالمركز التقني لسيدي موسى.