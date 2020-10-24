قال تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العالم يمر بمرحلة صعبة من وباء كورونا خاصة في النصف الشمالي من الكوكب.

وحث أدهانوم - مؤتمر صحفي يوم الجمعة بمقر المنظمة الدولية بجنيف- البلدان على اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا، وركز على أهمية استعراض وتحليل الوضع في كل دولة والعمل على إبقاء انتشار العدوى متدنيا واكتشاف الحالات الجديدة.

كما طالب البلدان التي تشهد ارتفاعا في تدفق المرضى إلى المستشفيات والعناية المركزة بالتحرك بسرعة وإدخال تعديلات على إجراءاتها لمواجهة الموقف.

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة وأن كثيرا من البلدان ستكون في خطر وتواجه الكثير من المستشفيات وغرف العناية المركزة عبئا كبيرا.

وأكد أنه إذا تمكنت الحكومات من اتخاذ التدابير لمساعدة السكان وتتبع انتشار العدوى، فستتمكن من تجنب الإغلاق، كما حدث في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، خاصة وأن التجارب الأولى كشفت عن أن أية حكومة بمقدورها تغيير الوضع.

وحذر مدير عام منظمة الصحة من احتمالية تناقص الكميات اللازمة من الأكسجين المطلوب لمساعدة المرضى أصحاب الحالات الحادة وذلك كما حدث في جوان الماضي خاصة أن عدد الحالات المسجلة حاليا من الإصابة بالفيروس أكثر بكثير وحيث تصل الحاجة إلى نحو 1.2 مليون إسطوانة أكسجين يوميا مؤكدا أن المنظمة تتعاون مع البلدان لتزويدها بالأكسجين الذي تحتاجه وكذلك مع القطاع الخاص من أجل توفيره بسعر معقول وبشكل أيسر.