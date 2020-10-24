أوقف عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بالمحمدية في معسكر شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، بعد تورطه في سرقة من داخل صيدلية، إثر شكوى استقبلتها الشرطة من طرف الضحية، حول تعرض محله لسرقة كمية من الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والعصبية ومبلغ مالي.

وقد استغلت الشرطة في تحرياتها كاميرا المراقبة الخاصة بالصيدلية لتحدد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بأحد أحياء مدينة المحمدية متلبسا بحيازة 59 قرصا مهلوسا.

وخلال التحقيق نفذ عناصر الشرطة عملية تفتيش لمسكنه العائلي، مكنت من حجز 4595 قرص مهلوس ومبلغ مالي كان المشتبه فيه سرقه من الصيدلية، إضافة إلى حجز الوسائل المستعملة في عملية السطو.

ليتم إنجاز إجراءين قضائيين الأول من أجل السرقة من داخل محل تجاري والثاني من أجل حيازة الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة، قدم المشتبه فيه بموجبهما أمام العدالة، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أمرت بإيداعه الحبس.