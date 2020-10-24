انحرفت مساء أمس الجمعة إحدى عربات قطار مكون من 15 عربة كانت محملة بالفوسفات بالمكان المسمى "جسر الفرسان" ببلدية رمضان جمال (جنوب سكيكدة)، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المصدر أن انحراف عربة هذا القطار الذي انطلق من ولاية قسنطينة باتجاه ولاية عنابة لم يتسبب في خروج الفوسفات من العربة، مضيفا بأن الحماية المدنية سخرت لأجل هذا الحادث 5 فرق، حيث تم إعادة العربة إلى السكة الحديدية بواسطة رافعة استقدمت من ولاية قسنطينة بعد أن استغرقت العملية أزيد من 12 ساعة.

وأشار المصدر كذلك إلى أن عملية التدخل قد أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد إبراهيم محمدي.