كشف الدولي الجزائري جمال بن العمري عن الدوافع التي جعلته يلتحق بالدوري الفرنسي عبر بوابة أولمبيك ليون الفرنسي، مؤكدا أنه فضل التحدي الرياضي على الجانب المالي.

Le Progrès وقال صخرة دفاع الخضر في حوار خص به اليومية

"كنت في الخليج، الجميع يعلم أن هناك الكثير من المال، لكني اتخذت قرارا رياضيا وفكرت طويلا في ذلك" ، مضيفا "هناك مباريات فاصلة خلال نهائيات كأس العالم لذا وجب علي البقاء بنفس المستوى لهذا اتخذت القرار الصحيح إن شاء الله."

المدافع السابلق لنادي الشباب السعودي أردف "أعتقد أنه إذا شاركت خلال المباريات وجب علي فعل ما هو ضروري والشيء المنتظر مني، لكن إذا لعبت مباراتين أو ثلاث من جملة 30 مواجهة فهذا يعني أني لا أستحق البقاء هنا ولا أحظى بالمستوى المطلوب، أولمبيك ليون ليس بالنادي الصغير."

وحسب المصدر ذاته أوضح جمال بن العمري بأنه لا توجد هدية متوقعة في نادي بحجم أولمبيك ليون معتبرا أن الوضع ليس بالسهل. ومن المنتظر أن يكون بن العمري الذي يحظى بثقة مدربه رودي غارسيا حاضرا ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه نادي موناكو غدا الأحد بعد إصابة زميله ديناير.