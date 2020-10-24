عبر المدير الرياضي لفريق اتحاد الجزائر عنتر يحي عن رضاه التام بسيرورة التحضيرات خلال المعسكر الاعدادي الذي قام بها النادي في مستغانم.

وقال للموقع الرسمي لنادي سوسطارة :" اتفقنا مع المدرب على برمجة معسكر اعدادي في الفترة التي سيكون فيها حجم ووتيرة العمل مرتفعان , حقيقة أنا سعيد لأننا حققنا جزء كبير ومهم من الأهداف التي كنا نصبو اليها خلال التربص."

مضيفا :" شخصيا كنت جد حريص على التواجد رفقة المجموعة خلال التحضيرات وذلك لأخذ فكرة عن كيفية العمل والتواصل بين الطاقم الفني , الطبي واللاعبين لأنني لن أكون حاضرا معاهم في الميدان طيلة الموسم."

موضحا :" الموسم لايزال طويل خصوصا مع كوفيد 19 , المهم المواصلة على نفس الانضباط والصرامة لأنه توجب علينا حماية أنفسنا وحماية أهالينا والقريبين منا."

وختم حديثه :" سنعود الى الجزائر العاصمة وسنجري مباراة ضد اتحاد بسكرة ونرى ماذا ينقص وماذا يمكننا أن نضيف , أما جمهورنا أعرف جيدا أنه من الصعب متابعة فريقهم عن بعد لكن ان شاء الله سنكون عند حسن ظنهم ونسعى جاهدين لاسعادهم."