عنتر يحي: راض عن التحضيرات وسنواصل بنفس الانضباط
عبر المدير الرياضي لفريق اتحاد الجزائر عنتر يحي عن رضاه التام بسيرورة التحضيرات خلال المعسكر الاعدادي الذي قام بها النادي في مستغانم.
وقال للموقع الرسمي لنادي سوسطارة :" اتفقنا مع المدرب على برمجة معسكر اعدادي في الفترة التي سيكون فيها حجم ووتيرة العمل مرتفعان , حقيقة أنا سعيد لأننا حققنا جزء كبير ومهم من الأهداف التي كنا نصبو اليها خلال التربص."
مضيفا :" شخصيا كنت جد حريص على التواجد رفقة المجموعة خلال التحضيرات وذلك لأخذ فكرة عن كيفية العمل والتواصل بين الطاقم الفني , الطبي واللاعبين لأنني لن أكون حاضرا معاهم في الميدان طيلة الموسم."
موضحا :" الموسم لايزال طويل خصوصا مع كوفيد 19 , المهم المواصلة على نفس الانضباط والصرامة لأنه توجب علينا حماية أنفسنا وحماية أهالينا والقريبين منا."
وختم حديثه :" سنعود الى الجزائر العاصمة وسنجري مباراة ضد اتحاد بسكرة ونرى ماذا ينقص وماذا يمكننا أن نضيف , أما جمهورنا أعرف جيدا أنه من الصعب متابعة فريقهم عن بعد لكن ان شاء الله سنكون عند حسن ظنهم ونسعى جاهدين لاسعادهم."