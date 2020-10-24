قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم السبت، خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران، إن وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب تحديد الأولويات. وأكد الفريق شنڨريحة، إن هذه الأولويات تكمن في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في التعديل الدستوري.

وأضاف الفريق ، أن العودة للشعب ليعبّر بصوته بكل حرية عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية الرامية إلى ترسيخ توازن السلطات. بالإضافة إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في بناء مسار الجزائر الجديدة.

وقال الفريق شنڨريحة، أن أولوية التعديل الدستوري المطروح هو السهر على احترام الحقوق الأساسية والحريات. وإمكانية مشاركة بلادنا في إطار احترام مبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مهام حفظ السلم خارج الحدود الوطنية بقرار من رئيس الجمهورية.