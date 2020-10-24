توفي شخص يبلغ من العمر 53 سنة وجرح آخر يبلغ من العمر 57 سنة في اصطدام شاحنة بسيارة هذا الصباح بالطريق الولائي رقم 230 الرابط بين الأغواط وتاجرونة في مدخل بلدية الحويطة بالنقطة الكيلومترية 43 ،

حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين ماضي بدعم من الوحدة الرئيسية على الساعة 09 سا و 20 د صباحا لإسعاف المصاب في المكان ونقله إلى مستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط فيما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات عين ماضي .