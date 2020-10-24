في إطار محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من شواطئ مدينة مستغانم تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخارجي حجاج بأمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم من إحباط عملية تزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية لاقتناء قوارب بحرية ستستخدم في عمليات الهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من سواحل مستغانم وتوقيف المشتبه فيه .

العملية نفذت صبيحة يوم أمس إثر نقطة مراقبة على مستوى مدخل المدينة أين تم توقيف شاحنة كانت تقل قارب نزهة، وعند مراقبة الوثائق الخاصة به تبين أنها مزورة، التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بينت أن صاحب قارب الصيد البالغ من العمر 26 سنة يقوم باقتناء قوارب بحرية بمختلف أنواعها من خلال إعادة نسخ الرخصة الأصلية لاقتناء القارب وتغيير التاريخ في كل مرة.

ومن خلال تفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور على ثلاثة قوارب جلدية بطول 03.30 متر و مجدافـين. أنجز ملف قضائي سيحال بموجبه سالف الذكر أمام نيابة محكمة سيدي.لخضر.