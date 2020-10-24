أعلن مسؤولون إقليميون ومحليون، اليوم السبت، مقتل خمسة أطفال وإصابة آخرين بهجوم على مدرسة في جنوب غرب الكاميرون. وقال مسؤول إقليمي ومسؤول محلي لوكالة "رويترز" للأنباء، إن خمسة أطفال قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على مدرسة في مدينة كومبا بالمنطقة الجنوبية الغربية بالكاميرون حيث ينشط تمرد انفصالي.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب إفريقيا للدولة الإسلامية"، تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية. وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.