أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 قتيلاعلى الأقل.

وقالت شرطة كابل إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركي غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.

وفي وقت سابق اليوم قتل 9 مدنيين، وأصيب ضابط شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرق البلاد.