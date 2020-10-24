عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي لقاءا مع أعضاء المديرية الفنية الوطنية الذي يشرف عليها عامر شفيق، الاجتماع حضره مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة صابر بن سماعين بالإضافة إلى أعضاء لجنة فاف رادار.

وحسب بيان الفاف فإن الاجتماع ركزت فيه الأطراف المشاركة على عدة نقاط مهمة من بين تقييم العمل المنجز مسبقا من قبل المديرية واللجنة وكذلك تقييم آداء اللاعبين من مزدوجي الجنسية الذين خاضوا مباراة ودية ضد مولودية الجزائر، والتطرق إلى برنامج المعسكر الإعدادي لمنتخب أقل من 20 سنة ومراجعة الأسماء التي تم استدعاؤها.