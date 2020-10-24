تحدث مدرب اتحاد الجزائر فرانسوا تشيكوليني عن التحضيرات التي يجريها فريقه وعن الاستقدامات، مباراة السوبر ضد شباب بلوزداد بالإضافة إلى تجربته القصيرة مع نادي شبيبة القبائل. تشيكوليني عاد إلى الوراء قليلا عند إشرافه على شبيبة القبائل موضحا " كل تجربة تمنحك شيء إضافي، صراحة لم يكن نادي شبيبة القبائل شيء سيء ، كل ما في الأمر أني لم أكن أتفق مع رئيس الفريق آنذاك محند شريف حناشي، بعد وفاة اللاعب إيبوسي أوضاع الفريق لم تكن على مايرام حينها قررت الرحيل لأسباب شخصية، الأمر الأكيد أني غادرت وأنا في علاقة جيدة مع حناشي الذي أتمنى له الشفاء العاجل."

وفي رده على الأسئلة المخصصة لفقرة "ضيف الشهر" التي يعدها الموقع الرسمي للنادي قال "على العموم أنا راض على ما يقدمه اللاعبون الجدد، يتميزون بذهنية العمل الجاد ولديهم إمكانيات في المستوى سيضعونها تحت تصرف الفريق.

وأردف "هدفنا التواجد ضمن أعلى المراتب والفوز بأكبر عدد من المواجهات وأفضل طريقة ممكنة، وعرج المدرب السابق لشبيبة القبائل على استعدادات أبناء سوسطارة، موضحا "قمنا بمضاعفة العمل بشكل تدريجي، الكل كان حاضرا واستجاب جميع اللاعبين لما خططنا له، الأمر المميز هو تربص ناجح والعودة إلى الجزائر بدون أية إصابة."

وعن تفضيله تدريب اتحاد الجزائر أكد تشيكوليني " كانت لدي عروضا من أوروبا وليس فرنسا بالتحديد، أعرف عنتر يحي منذ مدة طويلة تربطني معه علاقة جيدة، حين اتصل بي وعرض علي المشروع لم أتردد ولو للحظة وقبلت بالفكرة."

المدرب تشيكوليني أكد بأنه حسم في ملف الاستقدامات، وربما يكون هناك انتداب لاعب إلا في حالة وجود إصابة مشيرا إلى أنه لم يتكلم لا هو ولا المدير الرياضي عن اللاعب وليد الشعلة مهاجم الهلال السوداني الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانضمام إلى اتحاد الجزائر.

وعن جاهزية فريقه لانطلاق الموسم ومباراة كأس السوبر أمام شباب بلوزداد المقررة في 21 نوفمبر القادم، علق المدرب " في الوقت الراهن لسنا جاهزين هناك عمل كبير ينتظر الفريق من الناحية البدنية والتكتيكية نحتاج لوقت أطول للعمل أكثر، في المواجهة ستجمعنا بفريق توج بلقب البطولة، واستحق ذلك."