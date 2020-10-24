اعترف الكرواتي زادا رافاكو لوغاروسيتش مدرب منتخب زيمبابوي بقوة الفريق الجزائري وأكد أنه الأفضل والأقوى إفريقيا وذلك في حوار له مع القناة الإذاعية الدولية.

وقال التقني الكرواتي" أولا، علينا أن نعرف شيئا واحدا، الجزائر هي أفضل فريق في القارة الإفريقية، الجزائر حققت أفضل النتائج ولديها أحد أفضل المدربين، والآن لديها أفضل منتخب في إفريقيا حقيقة يستحقون كل الاحترام والتقدير ."

وأضاف "لا أود الحديث عن اللاعبين فقط لأن المنتخب الجزائري ليس مجرد لاعب أو اثنين، من الصعب للغاية اللعب ضد فريق منظم جيدًا، لا أتحدث عن الأسماء الكبيرة للخضر لكن كفريق الفريق الجزائري قوي جدا."

وقال .."نعم بلماضي أحسن مدرب في إفريقيا"،

المتحدث ذاته أكد أن بلماضي يستحق جائزة أفضل مدرب في إفريقيا بدون منازع وأردف "أنا شخصيا صوت له ليكون أفضل مدرب في جائزة الفيفا لهذا العام، لقد حقق نتائج جيدة، لقد شكل فريقًا متماسكا جدا." واستطرد " نتائجه تتحدث عن نفسها وأغتنم هذه الفرصة لأهنئه على العمل الذي يقوم به مع المنتخب الجزائري."