انطلقت بجامعة أحمد درارية فعاليات الويبينار الدولي حول :"واقع الضوابط المهنية والأخلاقية للممارسات الإعلامية والتحديات التشريعية في البيئة الرقمية"، وهذا بمشاركة أكثر من 27 مؤسسة جامعية وطنية، و17 جامعة من 14 دولة عربية وأجنبية، و110 مشارك ومشاركة بـ 72 ورقة بحثية، وبحضور شرفي للمقرئ العالمي رياض الجزائري، وشخصيات علمية أكاديمية بارزة.

هذا الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر القانون والمجتمع التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أدرار، والجمعية الوطنية الجيل الرائد، سيدوم ليومين، وستناقش فيه عدة إشكاليات حديثة وعميقة في مجال الممارسة الإعلامية في ظل البيئة الرقمية.

وكشف مدير المخبر البروفيسور حمليل صالح أنه المتلقى عرف تهاطلا كبيرا للأوراق الكثيرة التي تهاطلت على اللجنة العلمية في أسبوع الآجال الأخيرة، مضيفا أن اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر لمست رغبة شديدة في المشاركة لدى العديد من الباحثين داخل الوطن، وفي دول عربية وأجنبية، الأمر الذي دفع اللجنتان إلى هذا التاريخ أي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020. وهو ما برره الأستاذ صالح بإمتحانات نهاية الموسم الجامعي، وبداية الموسم الجامعي، مشيرا إلى أن وقفت عليه اللجنتين من أوراق نوعية تعدّ إضافة لتغطية بعض المحاور والإشكالات بعد التي لم تطرق.

ومن المقرر حسب القائمين على هذا الويبينار أن يتوج بتوصيات هامة مقترحة من أسماء إكاديمية ثقيلة في المجال القانوني والإعلامي.