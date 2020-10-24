أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني، اليوم السبت بالبويرة، أن نسبة 80 بالمائة من أجهزة الدفع الالكتروني "عملية حاليا".

وأكد دحماني خلال تدخله في إطار زيارة عمل و تفقد لوزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، إلى ولاية البويرة أن نسبة 80 بالمائة من أجهزة الدفع الالكتروني المنصبة عبر الوطن " تشتغل حاليا".

معلنا في السياق انه تم تركيب 5000 جهاز في حين يجري حاليا تركيب 5000 وحدة أخرى. " يوجد 10 ألاف جهاز للدفع الالكتروني عبر الوطن منها 5000 قيد التركيب"، وفق ما أوضحه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، للوزير خلال زيارته الوكالة المحلية لهذه المؤسسة المصرفية بالبويرة.

كما تم الإعلان في إطار المجهودات الرامية إلى رقمنة وتطوير القرض الشعبي الجزائري، عن قيام إطارات هذا البنك العمومي "بإصدار 200 ألف دفتر توفير الكتروني مستقبلا "موجهة لزبائن هذه الهيئة المالية.

كما تمت الإشارة الى برمجة إصدار "حوالي 200 ألف دفتر توفير الكتروني، منها 50.000 مرتقبة خلال الأسبوع المقبل"، وفق ما أوضحه احد الإطارات المركزية للقرض الشعبي الجزائري للوزير.

ونوه براح بعين المكان بهذا العمل الذي "سيطمئن ويؤمن اكثر الزبائن"، يقول الوزير.

وحث براح خلال زيارته، المسؤولين المحليين والمركزيين في القطاع، للعمل على تعميم اجهزة الدفع الالكتروني لتجاوز مشكلة نقص السيولة من جهة ومن اجل التكيف تدريجيا مع استعمال التقنيات الحديثة من جهة اخرى.

و حسب الوزير فان "تحديث المؤسسات المصرفية اصبحت ضرورة لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية".