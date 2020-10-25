تجمع عشرات الموظفين العاملين في إطار عقود الإدماج ببلدية " دار الشيوخ " أمام مقر البلدية ليقوموا بغلق أهم مصالحها المتعلقة بالتنظيم والحالة المدنية.

وطالب المحتجون الحديث مع والي ولاية لطرح ما يعيشونه من ضبابية في تسوية وضعيتهم المهنية على غرار زملائهم بباقي البلديات التي طبقت المرسوم القاضي بإدماج هذه الفئة وفقا لقوانين معينة وشهاداتهم ومؤهلاتهم، غير أن الأمر ببلديتهم اختلف عن باقي زملائهم.

وأضافوا أن مصالح البلدية تحاول أن تجمع بينهم وبين عمال " الشبكة الإجتماعية " وهو ما يختلف تماما على ما نصت عليه القوانين المنظمة لإدماج هذه الفئة ، لأن عددهم يبلغ 40 موظفا بمؤهلات وشهادات معينة والمناصب الممنوحة لهم من طرف الوظيف العمومي 39 منصبا خاصة بهم وحدهم دون غيرهم من باقي الفئات الأخرى.

وقد باشرت مختلف البلديات في إعداد ملفاتهم للتسوية النهائية لكن حالتهم بقيت مؤجلة، ما جعلهم يحتجون ويشلّون المصالح الحساسة بالبلدية مطالبين بالتسوية النهائية وإدماجهم في مناصبهم المالية المتوفرة والمفتوحة لهم .