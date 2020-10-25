تدخلت وحدة الحماية المدنية لخميس مليانة بعين الدفلى، اليوم الأحد، لإخماد حريق شقة في الطابق الخامس لعمارة سكنية.

وأفاد بيان لذات الهيئة عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أن الحماية المدنية تدخلت مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية ووحدة جندل والمركز المتقدم عين الدفلى.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحريق وقع على الساعة الرابعة صباحا و40 د في حي 400 مسكن واد الريحان، بلدية خميس مليانة، حيث خلف إصابة 3 نساء بصدمة، تتراوح أعمارهن بين 14و39 سنة، كما تعرض عون حماية مدنية لحروق من الدرجة الأولى في الوجه وصعوبة في التنفس.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، كما تم تحويلهم إلى مستشفى خميس مليانة. وسجلت الحماية المدنية لخميس مليانة إحتراقا كليا للشقة بمحتوياتها.