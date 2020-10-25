احتج العشرات من مواطني بلدية " الإدريسية " وقاموا بغلق الطريق الوطني رقم 01 احتجاجا على ما وصفوه بالوعود الكاذبة وانعدام الشفافية في تسوية ملف التجزئات الإجتماعية التي تم توزيعها منذ حوالي سنة ولم يظهر أي خبر عنها ،رغم أن عدة بلديات قامت بالتوزيع في نفس الفترة والمستفيدون يقومون ببناء قطعهم اليوم .

في حين بقي ملف التجزئات بالإدريسية يراوح مكانه، فالسلطات المعنية على مستوى صندوق السكن والتحقيقات العقارية والصندوق تؤكد للمستفيدين بأن هناك وثائق يجب استقبالها من طرف البلدية وتشكلت لجنة من ممثلي المستفيدين وبعض الجمعيات ورافقوا السلطات إلى إدارة صندوق السكن مطلع هذا الخريف، لكن لم يظهر أي حل أو بادرة انفراج لتحديد المستفيدين الحقيقيين وحذف الأسماء المستفيدة سابقا.

وفي نفس الوقت ظهرت مغالطة أخرى للمستفيدين أن القطع الأرضية التي منحتها البلدية عددها 1203 قطعة لكن المعنية بالمساعدة المالية عددها 397 فقط وهو ما يعني إجراءات أخرى لتحديد العدد المعني بالمساعدة المالية ما جعلهم يتيهون بين التصريحات المتناقضة فخرجوا محتجين من أجل توضيح الرؤية وإضفاء الشفافية على ملفات التجزئة والتعجيل بالتسوية النهائية لهذا الملف.