كذب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي كل الشائعات التي نسببت إليه من قبل موقع " أكتي فوت " الفرنسي.

ونقل المصدر ذاته تصريحات سابقة لمتوسط ميدان الخضر والتي تحدث فيها عن أولمبيك مارسيليا و نادي باريس سان جرمان لكن ليس بخصوص انتظاره لعرضا من قبل نادي العاصمة الفرنسية للانضمام إليه.

وغرد نجم مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على تويتر :" ليس هذا ماقلته تماما.. ماهذا ؟ هل من الصعب أن تنقوا ماقلته بشكل حرفي كلمة بكلمة ؟ أم أن ذلك لا يصنع الحدث."