قرر أعضاء جمعية أولياء تلاميذ مدرسة قرية تزروت ببلدية أبي يوسف بدائرة عين الحمام، بولاية تيزي وزو غلق ذات المؤسسة التربوية منذ نهار اليوم الأحد لغاية يوم 4 نوفمبر، لتفادي انتشار أكثر لوباء كوفيد 19 بعد تسجيل حالات لأشخاص أصيبوا بالوباء. حسب مصادر محلية، قرار غلق هذه المؤسسة التربوية أتخذ خلال اجتماع طارىء عقد أمس السبت بحضور السلطات المحلية في مقدمتهم رئيس الدائرة وممثل عن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لدائرة إفرحونن.

وأشارت المصادر نفسها، إلى اجتماع طارىء سيعقد صباح اليوم بمقر البلدية بحضور ممثلي لجان القرى لدراسة الوضعية وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار الوباء دون الكشف لنا عن عدد حالات الإصابة بالوباء المسجلة بقرية تزروت .