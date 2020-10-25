أقدم أولياء التلاميذ بمشتة الشعيبة بتارماست بلدية بوحاتم، نهار اليوم الأحد على غلق مدرسة عوينة عمار، احتجاجا على الاكتظاظ الذي يخنق المدرسة. وأكد أحد الأولياء أن المدرسة تضم 8 حجرات بتعداد قدره 700 تلميذا، و قد واجهت إدارة المدرسة صعوبات كبيرة في وضع توزيع مناسب للأفواج المدرسية بعد وضع إجراءات البروتوكول الصحي، مضيفا بأن هناك أفواج لا تدرس سوى يوم واحد، في حين حرم أفواج من حقهم في الدراسة بسبب انعدام الحجرات.

الأولياء أكدوا لـ "الخبر" ،أنهم رفعوا شكاوى عديدة سابقا للسلطات ،من أجل إنجاز حجرات جديدة،لكن لا حياة لمن تتادي. و يصر الأولياء في مشتة الشعيبة على مواصلة الاحتجاج و عدم فتح الابتدائية الى غاية إيجاد الحلول المناسبة لتمدرس جميع أبنائهم. رئيس مصلحة البرمجة بمديرية التربية بعوش محمد يوضح بأن عدد الحجرات حاليا ثمانية بعد فتح حجرتين الموسم الماضي، و في انتظار انطلاق مشروع مجمع مدرسي جديد.