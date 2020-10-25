قالت وسائل إعلام سعودية أن نادي ليون الفرنسي وافق على إعارة لاعبه جمال بلعمري إلى فريق الاتحاد السعودي.

وحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فان مدة الإعارة ستكون لموسم واحد وسيكون الدولي الجزائري والمنضم حديثا إلى فريق ليون بديلا للبرازيلي برونو أوفيني.

وقال المصدر ذاته أن اللاعب السابق لنادي الشباب السعودي وافق على العودة خصوصا وأنه المدافع الخامس في صفوف أولمبيك ليون مايعني صعوبة مشاركته مع ناديه الجديد.

ووضعت إدارة الاتحاد السعودي خيارا آخر في حال تعثر عملية الانتقال.